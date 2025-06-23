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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:21
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32,17 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir, hassas terazi, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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