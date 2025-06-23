Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması:

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerin adının kullanılarak para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerin adının kullanılarak para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er, yöneticiler ve belediye ile iş yapan firmaların adını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Hiçbir belediye yöneticisi ya da çalışanı, vatandaşlarımızdan ayni veya nakdi yardım talebinde bulunamaz. Belediye ile yapılan tüm resmi işlemler kurumsal kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu derhal Emniyet birimlerine ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iletişim merkezine (444 51 44) bildirmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!

        Benzer Haberler

        Malatya'da su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Malatya'da su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Darende'de yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı
        Darende'de yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı
        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tut...
        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tut...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı
        Malatya'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı