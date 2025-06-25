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        Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:08
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        Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er, yapımı süren İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sami Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini, günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını belirtti.

        Er, şunları kaydetti:

        "Tesis çıkış suyu çiftçilerimiz için tarımsal sulamada kullanılmak üzere planlanmaktadır. Tesis tamamlanıp faaliyete geçtiğinde, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ve bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atık suları arıtılacak. Başta İkizce bölgemize, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'mıza hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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