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        Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi

        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Malatya'nın Darende ilçesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:09
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        Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi
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        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Malatya'nın Darende ilçesinde görüntülendi.

        Darende Belediyesine ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz kalan kara leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leylek, bölgeye gelen ekiplerce buradan alındı.

        Kara leyleğin tedavi altına alındığı belirtildi.

        Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan kara leylekler, Türkiye'de nadir görülüyor. Kara leylekler, diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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