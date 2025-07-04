Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya'da konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "81 ilde şu anda 900'ün üzerinde, 960'a yakın yerleşim yerinde doğal gazımız var. Yüzde 85 nüfusumuzun doğal gaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "81 ilde şu anda 900'ün üzerinde, 960'a yakın yerleşim yerinde doğal gazımız var. Yüzde 85 nüfusumuzun doğal gaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamaktır." dedi.

        Bakan Bayraktar, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023 depremlerinden fiziki ve altyapı anlamında en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Şehri yeniden ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Hak sahiplerine on binlerce yerleşim yeri teslim edildi. Onlar oraya oturmaya başladılar. Ama düşünün ki onlar oraya oturduklarında elektrik hizmetini götüremediniz, doğal gaz hizmetini götüremediniz. Böyle bir şeyin elbette ki karşılık bulması mümkün değil. Onun için bizimle birlikte eş zamanlı olarak bütün kurumlarımız çok şükür bunları eksiksiz olarak tamamladılar. Diğer kısımları da tamamlanmaya devam ediyor."

        Türkiye'de doğal gazı 81 ile götürdüklerini dile getiren Bayraktar, "81 ilde şu anda 900'ün üzerinde, 960'a yakın yerleşim yerinde doğal gazımız var. Yüzde 85 nüfusumuzun doğal gaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, şehirde elektrik şebeke hattının yaşlandığını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Elektrik tüketimimiz her anlamda arttı. Gerek trafolarımız gerek iletim hatlarımız gerek dağıtım hatlarımızın bu anlamda yenilenmesi çok önemli bir aşama... Tabii bu sadece Malatya için değil, aslında bütün Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla burada büyük bir dönüşüm sürecine giriyoruz. Artık yeni bir sistem dizaynına ve mimarisine ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2026-2030 dönemi ve planladığımız süreçte buna göre inşallah şekillenecek. Burada özellikle yine depremin etkilerinin ve 2,5-3 yılın etkisini de göz önünde bulunduracağız. Özellikle depremden çok fazla etkilenen 4 ilimiz ve 2 ilçemizde, elektrik ve doğal gaz şebeke mimarisini ve altyapısını bu anlamda hayata geçireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti
        Bakan Bayraktar: Altyapıda artık yeni bir sistem dizaynına ihtiyacımız var
        Bakan Bayraktar: Altyapıda artık yeni bir sistem dizaynına ihtiyacımız var
        Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi
        Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi
        Hekimhan'da çok amaçlı salon yapımı için temel atıldı
        Hekimhan'da çok amaçlı salon yapımı için temel atıldı
        Malatya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
        Malatya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
        TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor
        TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor