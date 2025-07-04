Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "81 ilde şu anda 900'ün üzerinde, 960'a yakın yerleşim yerinde doğal gazımız var. Yüzde 85 nüfusumuzun doğal gaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamaktır." dedi.

Bakan Bayraktar, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023 depremlerinden fiziki ve altyapı anlamında en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Şehri yeniden ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hak sahiplerine on binlerce yerleşim yeri teslim edildi. Onlar oraya oturmaya başladılar. Ama düşünün ki onlar oraya oturduklarında elektrik hizmetini götüremediniz, doğal gaz hizmetini götüremediniz. Böyle bir şeyin elbette ki karşılık bulması mümkün değil. Onun için bizimle birlikte eş zamanlı olarak bütün kurumlarımız çok şükür bunları eksiksiz olarak tamamladılar. Diğer kısımları da tamamlanmaya devam ediyor."