Yeni Malatyaspor Asbaşkanı İşkur'dan eski kulüp yetkilileri hakkında suç duyurusu

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı Aydın İşkur, 14 Haziran 2014 ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte imza yetkileri bulunanlar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura ile güveni kötüye kullanma " iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

İşkur, beraberindeki asbaşkanlar Bora Özkan ve Hamit Burak Ekici ile Nureddin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra kulübün geçmiş yıllardaki gelir gider tablolarını incelediklerini ve bazı usulsüzlükler olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda kulüp bilgisayarındaki bazı delillerin silindiğini gördüklerini, yapılan çalışmalar neticesinde bazı verilerin kurtarıldığını aktaran İşkur, elde ettikleri delilleri de bugün itibarıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ederek, 14 Haziran 2014 ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte imza yetkileri bulunanlar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura ile güveni kötüye kullanma " iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.