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        Yeni Malatyaspor Asbaşkanı İşkur'dan eski kulüp yetkilileri hakkında suç duyurusu

        Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı Aydın İşkur, 14 Haziran 2014 ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte imza yetkileri bulunanlar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura ile güveni kötüye kullanma " iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:40
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        Yeni Malatyaspor Asbaşkanı İşkur'dan eski kulüp yetkilileri hakkında suç duyurusu
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        Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı Aydın İşkur, 14 Haziran 2014 ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte imza yetkileri bulunanlar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura ile güveni kötüye kullanma " iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        İşkur, beraberindeki asbaşkanlar Bora Özkan ve Hamit Burak Ekici ile Nureddin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra kulübün geçmiş yıllardaki gelir gider tablolarını incelediklerini ve bazı usulsüzlükler olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

        Bu kapsamda kulüp bilgisayarındaki bazı delillerin silindiğini gördüklerini, yapılan çalışmalar neticesinde bazı verilerin kurtarıldığını aktaran İşkur, elde ettikleri delilleri de bugün itibarıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ederek, 14 Haziran 2014 ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte imza yetkileri bulunanlar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura ile güveni kötüye kullanma " iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        Kulübün haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade eden İşkur, şunları kaydetti:

        "Yeni Malatyaspor ile ilgili Brezilya, Şili, Peru, Kanada, Avusturya, Romanya, Almanya, Portekiz, Japonya ve Kanada gibi farklı ülkelerden mail order vasıtasıyla para girişleri olmuş. Adını sanını bilmediğimiz yabancı isimler söz konusu. Bu tür girişlerin kaynağı belli olmayan, suç teşkil eden girişler olduğu da kamuoyunun malumu. Onlarca giriş var kaynağı belli değil, nereye dayanırsa dayansın, kime giderse gitsin, kimse Malatyaspor'u kötü emellerine alet edemez. Bunların araştırılmasını istiyoruz."

        İşkur, 2022 yılının ocak ve haziran döneminde Yeni Malatyaspor'un gelirinde ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Yeni Malatyaspor'un geliri sizce ne kadardır? 2022 yılı yevmiye kayıtlarına göre tam 100 milyon dolar. Yani Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımları geride bırakmış. 100 milyon dolar gelir var ama bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyar lira borcumuz var. Söz konusu 100 milyon dolar nereye gitti? Biliyorsunuz 2023-2024 sezonunda asrın felaketi yaşandı. Takım 1,5 sezon sportif faaliyette bulunmadı. Personel giderleri dışında ciddi bir maliyet olmadı. 100 milyon dolar nereye, kimlere gitti, yargı bunu araştıracak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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