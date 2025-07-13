Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        E.Y. yönetimindeki 44 AGU 995 plakalı otomobil, Eşref Bitlis Caddesi'nde Tuğrul D'nin (25) kullandığı 44 AFC 732 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosikletin sürücüsü Tuğrul D. ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğrul D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız
        Özgür Özel: Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız
        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına Özcan seçildi
        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına Özcan seçildi
        Doğanşehir'de aşure programı düzenlendi
        Doğanşehir'de aşure programı düzenlendi
        Malatya'da hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması bekleniyor
        Malatya'da hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması bekleniyor
        Darende'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Darende'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Malatya'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içeri...
        Malatya'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içeri...