Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Y. yönetimindeki 44 AGU 995 plakalı otomobil, Eşref Bitlis Caddesi'nde Tuğrul D'nin (25) kullandığı 44 AFC 732 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletin sürücüsü Tuğrul D. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğrul D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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