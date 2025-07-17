Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 40 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesinin hayır şartını yerine getirmek üzere sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

Bacanlı asırlardır vakfiyenin şartının yerine getirildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 529 yıldır bu vakfiyenin şartlarını yerine getiriyoruz. Bugün de Malatya'da 40 çocuğu sünnet ediyoruz. Konvoyla çocuklarımız şehir turu yapacak ve lunaparka giderek orada eğlenecek. Sonrasında düğün salonunda sünnet şöleni olacak. Orada her bir çocuğumuza bisiklet ve altın hediye edeceğiz." dedi.

Bacanlı, kentte klasik araçları bulunan bir kulübün ise klasik otomobillerini sünnet aracı olarak tahsis ettiğini belirtti.

Lunaparkta çarpışan araba ile atlı karıncaya binen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Daha sonra 40 çocuk sünnet edildi.