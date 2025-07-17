Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 40 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 40 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesinin hayır şartını yerine getirmek üzere sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

        Bacanlı asırlardır vakfiyenin şartının yerine getirildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 529 yıldır bu vakfiyenin şartlarını yerine getiriyoruz. Bugün de Malatya'da 40 çocuğu sünnet ediyoruz. Konvoyla çocuklarımız şehir turu yapacak ve lunaparka giderek orada eğlenecek. Sonrasında düğün salonunda sünnet şöleni olacak. Orada her bir çocuğumuza bisiklet ve altın hediye edeceğiz." dedi.

        Bacanlı, kentte klasik araçları bulunan bir kulübün ise klasik otomobillerini sünnet aracı olarak tahsis ettiğini belirtti.

        Lunaparkta çarpışan araba ile atlı karıncaya binen çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Daha sonra 40 çocuk sünnet edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı
        Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı
        Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edild...
        Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edild...