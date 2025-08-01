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        Malatya'da hak sahipliği sayısından fazla yapı inşa ediliyor

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 80 bin hak sahipliği olmasına rağmen 103 bin konut ve iş yeri sayısına ulaştıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:56
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        Malatya'da hak sahipliği sayısından fazla yapı inşa ediliyor
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 80 bin hak sahipliği olmasına rağmen 103 bin konut ve iş yeri sayısına ulaştıklarını bildirdi.

        Vali Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra aslına uygun yeniden inşa eden valilik binasında incelemelerde bulundu.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Yavuz, 1938 yılında inşasına başlanan binanın 1941'de tamamlandığını söyledi.

        Binanın yeniden aslına uygun inşa edildiğini anlatan Yavuz, "Kurumlarımız binaya taşınmaya başladı. Valilik önündeki meydan ve arka kısımda park olarak kullanılan alanın bütünsel bakış açısıyla yeniden dizaynı için projelerimizi geliştirdik. Binanın afete dirençli olması ve afetten bir daha etkilenmemesi için zemin iyileştirilmesi çalışması yapıldı." diye konuştu.

        Binanın temelinde su geçirmezlik katkılı beton ile çift drenaj ve yalıtımın kullandığını ifade eden Yavuz, binanın sade ve şık dizayn edildiğini dile getirdi.

        Yavuz, Cumhuriyet dönemi özgün mimarilerinden valilik binasının tekrar şehre kazandırılmasının, kente ilave bir moral ve motivasyon katacağını söyledi.

        - Kentteki durum

        Vali Yavuz, kentin geleceğini yeniden inşa etmek için 400 hektarlık alanı boşalttıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz artık işlerimizi yoluna koymuş, rezerv alanlarda teslimatlara başlamış, anahtarları teslim ettiğimiz bir şehir haline hızla geliyoruz. İş yerlerini ve konutları teslim ediyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz. Depremden sonra rezerv alanı gerçekleştirmemiş olsaydık, Malatya'nın merkezini ayağa kaldırmak mümkün olmazdı. Yüzde 90'ı yıkılmış geniş alanlar, parçalı miraslar ve vatandaşımızın ekonomik gücü bunları dönüştürmeye yetmeyecekti. Bu durumda ekonomik durumu iyi olan insanlar, ekonomik sıkıntıda bulunanların mallarını aslında daha ucuza kapatmayı sağlayacak bir sosyal adaletsizliğe vesile olacaktı."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı, sahada süratle yıkıma başlama stratejisiyle 400 hektarlık alanı 3 ayda boşalttıklarını anlatan Yavuz, "Bugün Yıldıztepe, Saray, Melekbaba ve Taştepe mahallerine giderseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız, 68 rezerv alanda 38 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Rezerv alanları bir yılda tahliye ettik, yıktık, inşaatlara başladık, şimdi anahtarları veriyoruz. Dün karşı çıkanlar bugün Allah razı olsun diyor." diye konuştu.

        - "Herkes rezerv alana girmek istiyor"

        Bir gazetecinin "Yeni rezerv alanlar oluşturmak için çalışma var mı?" sorusuna Yavuz, şu yanıtı verdi:

        "Yeni rezerv alan oluşturma gibi bir düşüncemiz yok. Vatandaşımıza defaatle gittik, 'Bu sizin menfaatinize, altın tepside sunulmuş imkan." dedik. Şu anda Malatya'da ilave konuta da ihtiyacımız kalmadı. Yeni bir rezerv alan çalışmamız yok ama pişmanlık çok, herkes rezerv alana girmek istiyor. Biz 103 bin konut ve iş yeri sayısına ulaştık. Malatya'daki toplam hak sahipliği sayısı da 80 bin. Vadettiğimizin üzerinde konut ve iş yerini yapıyor olmanın mutluğunu ve heyecanını yaşıyoruz."

        Yavuz, "Yıkımlarda yüzde 97'deyiz, yüzde 3'lük kısımla ilgili davalar söz konusu. Lehimize sonuçlanan mahkemelerde ihaleleri yaparak yıkmaya devam ediyoruz. " dedi.

        Vali Yavuz, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla rezerv alanında yapımı devam eden iş yerleri ve deprem konutlarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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