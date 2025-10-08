Malatya'da öğrencilerden Filistin'e destek

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce "özgür Filistin" dedi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları anlatan şiirler okudu ve konuşmalar yaptı.

Malatya Gazi İlkokulu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler koreografi ile Filistin bayrağı yaptı.

