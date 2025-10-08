Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

        Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:22
        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilk kez kentte düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Aspendos Ensemble" adlı oyunu Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

        Tangonun dünyasını yansıtan eserler, solist Nurdan Küçükekmekçi'nin yorumlarıyla ilgi gördü.

        Küçükekmekçi'ye sahnede piyano, viyolonsel ve kontrbastan oluşan trio eşlik etti. Yerli ve yabancı tango eserler özgün düzenlemelerle yorumlanırken, dansçıların etkileyici koreografileri geceye görsel bir zenginlik kattı.

        Müzisyen Özgür Babacan şarkılarıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda sevenlerine unutulmaz bir müzik yolculuğu sundu.

        Oyuncu Osman Doğan da aynı salonda sahne sanatlarının inceliklerini ve oyunculuk serüvenindeki deneyimlerini paylaştı.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çarpana ve mozaik atölyeleriyle katılımcılar, geleneksel el sanatlarında üretim yaparak yaratıcılıklarını geliştirdi.

        "Festivalim mobil tırı" ve "Sinema yollarda" etkinlikleri de Akçadağ ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

        - Çocuk etkinlikleri de sürüyor

        100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Çocuklar, "Bil Bakalım Bilgi Yarışması" ve "Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk" etkinliklerinde eğlenerek öğrendi.

        Minikler, Malatya Park Yeşil Sinema'da gerçekleşen TÜRSAK ile 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında gerçekleşen atölyeler ve film gösterimleriyle sinemayı yakından keşfetme imkanı buldu.

