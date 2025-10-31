Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

Öğrenciler tarafından hazırlanan afişler, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileriyle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi.

Yazıbaşı Ortaokulu, Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

