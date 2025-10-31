Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Yazıbaşı Ortaokulu, Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan afişler, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileriyle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.

        İlçe Müftüsü Sayim Konuksever, kermesin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür etti.

        Programa Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi