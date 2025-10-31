Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.
Yazıbaşı Ortaokulu, Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan afişler, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileriyle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
İlçe Müftüsü Sayim Konuksever, kermesin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür etti.
Programa Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
