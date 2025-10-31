Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek

        Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Tarım ve Orman Bakanlığınca birliklerine birinci sınıf tarımsal amaçlı örgüt belgesi verilmesinden dolayı üyelerinin buzağı başına 280 lira ek destek alacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Tarım ve Orman Bakanlığınca birliklerine birinci sınıf tarımsal amaçlı örgüt belgesi verilmesinden dolayı üyelerinin buzağı başına 280 lira ek destek alacağını söyledi.

        Kurumsal yapı, üretici katkısı ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerine göre bu belgenin verildiğini belirten Günaydın, bu başarı sayesinde üyelerin buzağı başına 280 lira ek destek alacağını, birlik üzerinden pazarlanan sütte litre başına 40 kuruş fark ödeneceğini tarımsal kredilerde yüzde 5 indirim ve TARSİM poliçelerinde ek avantaj sağlanacağını kaydetti.

        Günaydın, buzağı başı ek destek sistemi sayesinde de Malatya'daki üye üreticilerin toplamda 4 milyon 600 bin lira ek ödeme alacağını vurguladı.

        Birlikte 30 bin kayıtlı hayvan bulunduğunu ifade eden Günaydın, 2026'da süt toplama-işleme ve satış mağazalarıyla üretim ve tüketim zinciri kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi