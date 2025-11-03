Habertürk
Habertürk
        Doğanşehir'de kuru fasulye hasadı başladı

        Doğanşehir'de kuru fasulye hasadı başladı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 bin 360 dekar alanda üretilen kuru fasulye hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:13
        
        

        İlçenin Kuruvaova, Sürgü ve Erkenek mahallelerinde ekili alanlarda hasadına başlanılan kuru fasulye, tarlada 130 ila 150 lira arasında alıcı buluyor.

        Üreticilerden Mevlüt Ergen, yaptığı açıklamada, hasadın hayırlı olmasını diledi.

        İlçede üretilen kuru fasulyenin değerli olduğunu aktaran Ergen, "Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır her tarafa veriyoruz." dedi.

        Çiftçilerden Harun Karakaş da üretilen kuru fasulyenin birçok şehirden talep gördüğünü ifade etti.

        Karakaş, "Bölge halkının talebinin artmasıyla beraber daha fazla alana ekim yapılıyor. Fasulyemiz halktan ilgi görüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

