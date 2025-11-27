Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Yavuz, açıklamasında, "Operasyonda 13 bin 665 sentetik ecza hap, 767 ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

