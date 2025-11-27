Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:56
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, açıklamasında, "Operasyonda 13 bin 665 sentetik ecza hap, 767 ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

