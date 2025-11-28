Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 şüphelinin 15'i tutuklandı

Habertürk
        Malatya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:44
        Malatya'da düzenlenen yağma, kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 15'i tutuklandı,

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 31 şüpheliyi 24 Kasım'da gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 15'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

