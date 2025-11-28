Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 şüphelinin 15'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 31 şüpheliyi 24 Kasım'da gözaltına aldı.

