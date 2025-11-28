Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Bora Özkan'dan yetersiz kadro açıklaması:

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Bora Özkan, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına kadro yetersizliği nedeniyle çıkmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:34 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:34
        Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Bora Özkan'dan yetersiz kadro açıklaması:
        Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Bora Özkan, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına kadro yetersizliği nedeniyle çıkmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

        Özkan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak tek amaçlarının şehrin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadan kulübü yarınlara çok daha güçlü taşımak olduğunu, bu doğrultuda 14 ve 15 yaş altı takım programlarının aksamadan devam edeceğini ifade etti.

        Bora Özkan, Adanaspor ile yarın deplasmanda oynanacak mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

        "Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımımızın, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasında yer alması, kadro yetersizliği sebebiyle mümkün görülmemektedir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda tüm zorlu şartlara rağmen mücadele ettiğimiz 2. Lig'in 13. haftasında kadromuzun yetersiz kaldığı kanaatine varılmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübümüzün geleceğini korumak adına atılmış zorunlu bir adımdır."

