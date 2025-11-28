Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da mevzuata aykırı faaliyet gösteren 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca daha önce yapılan denetimlerde eksiklik görülerek süre verilmesine rağmen mevzuata aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 2 iş yerine, geçici iş yeri kapatma cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:01
        Malatya'da mevzuata aykırı faaliyet gösteren 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı
        Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca daha önce yapılan denetimlerde eksiklik görülerek süre verilmesine rağmen mevzuata aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 2 iş yerine, geçici iş yeri kapatma cezası uygulandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimde, 2 iş yerinde ilgili yönetmelik ve ruhsatlandırma hükümlerine aykırı faaliyet yürütüldüğü, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte tarihi geçmiş gıda maddeleri bulunduğu belirlendi.

        Yapılan tespitler doğrultusunda iş yerleri hakkında tutanak tutuldu ve gerekli yasal süreç işletilerek, geçici kapatma kararı alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, halk sağlığı, tüketici güvenliği ve şehir düzeninin korunması amacıyla denetimler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesinin encümen kararı neticesinde 2 iş yerini geçici ticaretten men ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hazır denetim ekiplerimizle haftanın 7 günü denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde tüm gıda ticareti yapan işletmelerimizin hassasiyetlerini bekliyoruz. Bizim gayemiz bir işyerini kapatarak onları ticaretten men etmek değil. Fakat yaptığımız denetimlerde uyarılarımıza uymayan firmalarla da maalesef bu durumlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz."

        Acar, vatandaşların ürünlerde yaşadıkları sıkıntıları Alo 174 veya 444 51 44 numaralı telefonlara bildirmelerini rica etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

