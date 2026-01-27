Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Bulutlar Sitesi'ndeki iki bloğun yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Bulutlar Sitesi'ndeki iki bloğun yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

        Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        Sanık avukatı, müvekkili A.A'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanık A.A'nın vefat bildiriminin dosyaya girilmesine hükmederek, beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşmanın 5 Mayıs'ta görülmesine karar verdi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde Bulutlar Sitesi A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı. Sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel 2 Apartmanı'nın yı...
        Malatya'da depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel 2 Apartmanı'nın yı...
        82 yaşında okuma yazma öğrendi
        82 yaşında okuma yazma öğrendi
        Battalgazi Belediyesi kırsalda kapalı yolları açtı
        Battalgazi Belediyesi kırsalda kapalı yolları açtı
        Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz"
        Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz"
        Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar
        Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar
        Polis, üşüyen çocuğa çorabını çıkarıp verdi; o anlar kamerada
        Polis, üşüyen çocuğa çorabını çıkarıp verdi; o anlar kamerada