Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.



Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Uraloğlu, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabirlerine ziyarette bulundu.



Kabirlere karanfil bırakan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı önünde mezarlığı ziyaret eden vatandaşlara başsağlığı diledi.



Bakan Uraloğlu daha sonra Kernek Karagözlüler Camisi'nde deprem şehitleri için okutulan mevlid prgoramına katıldı.



Programlarda, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve belediye başkanları da yer aldı.

