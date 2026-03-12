Malatya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Malatya’nın Kale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.



İzollu İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kale İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Serkan Özcan günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.



"Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı video sunumunun ardından, oratoryo gösterisi, koro dinletisi, zeybek oyunu ve tiyatro oyunu sahnelendi.



"İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" ve "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve lise öğrencileri arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.



Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

