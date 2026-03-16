        Malatya'da böbreğinin üstünde kitle tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

        Malatya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve böbreğinin üstünde 20 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kentte karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 48 yaşındaki Nida Seydo'nun sol böbrek üstü bezinde yaklaşık 20 santimetrelik kitle tespit edildi.

        Seydo, Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ile Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler'in gerçekleştirdiği kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada, hastanın sol böbrek üstü bezinde 20 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini belirterek, "Laparoskopik olarak ameliyata hazırladık ve kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Ameliyat sonrası servis sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Patoloji sonucunu bekliyoruz ve sonuca göre tedavi planlamasını sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler de kapalı ameliyat yönteminin avantajlarının olduğunu belirtti.

        Özkardeşler, "Bu teknikte karın içi kamera sistemiyle görüntülenir ve küçük kesilerden işlem yapılır. Büyük kesi olmadığı için hastalar daha az ağrı hisseder ve daha hızlı toparlanır. Uygun vakalarda öncelikli tercihimiz kapalı cerrahidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
