        Gül Sunal, Malatya'da Kemal Sunal anı odasını ziyaret etti

        Gül Sunal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültürevi'nde eşi Kemal Sunal için hazırlanan anı odasını ziyaret etti.

        Giriş: 26.03.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Sanat Sokağı'nda bulunan Kültürevi içerisindeki Kemal Sunal Anı Odası'nı ziyaret eden Sunal, usta oyuncu, yapımcı ve senarist eşinin bal mumu heykelini gördü.

        Burada konuşan Sunal, anı odasından çok etkilendiğini belirterek, "Çok hoşuma gitti, çok gurur duydum. Çok güzel çalışılmış, çok emek verilmiş, şahane bir oda olmuş. Bu odayı ilk defa görüyorum." ifadesini kullandı.

        Tiyatro oyuncusu ve eğitmeni İbrahim Şahin Uyumaz da Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Gül Sunal ile geçmiş yıllarda da görüştüklerini anlatan Uyumaz, "Burası 10 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Daha önce burayı görmemişti Gül Hanım. İçeri girdiğinde duygulandı, gözleri doldu. Bal mumu heykeline baktı, bir süre düşündü." diye konuştu.

        Uyumaz, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olan 3 Temmuz'da Altın Kayısı Sanat Ödülleri kapsamında anma gecesi düzenlediklerini hatırlatarak, "Gül Sunal'ın desteğiyle bu etkinliği ilerleyen süreçte festivale dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Başkan Geçit öğrencilerle buluştu: "Hedefiniz olsun, çok çalışın"
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Darende'de resim kursu açılıyor
        II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı 2026 için geri sayım başladı
        Doğanşehir'de yapımı süren köy konutları alanında peyzaj çalışması yapılıyo...
