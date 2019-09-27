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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten Elazığspor’a anlamlı bağış

İHA

Ekonomik olarak zor günler geçiren Elazığspor Kulübü'ne katkı vermek amacıyla düzenlenen yardım gecesine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma alarak destek verdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten Elazığspor’a anlamlı bağış

Ekonomik olarak zor günler geçiren Elazığspor Kulübü’ne katkı vermek amacıyla düzenlenen yardım gecesine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma alarak destek verdi.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığspor'a destek amaçlı 23 bin adet forma satışı için başlatılan kampanyaya Yeni Malatyaspor’dan da destek geldi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde kentteki yerel televizyonların da canlı yayın desteği verdiği bir program düzenlendi. İl protokolü, siyasiler, spor camiası ve taraftarların katıldığı programda yaklaşık 5 saatte 40 bin 58 adet forma satılarak beklenenin üzerinde bir hedefe ulaşıldı.
Gecede Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma aldı. Başkan Gevrek, yaptığı açıklamada, “Elazığspor bizim her zaman kardeş şehrimiz. Gönül isterdi ki daha iyi yerlerde olsunlar. Elazığspor’un başarısı bölge futbolu için de büyük önem taşıyor. Bu anlamda bir kez daha kendilerine güzel dileklerimi ileterek, eski günlerine tekrar dönmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

MALATYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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