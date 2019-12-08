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Yeşilyurt Belediyesi, yöresel ürünleri tanıtıyor

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'ı Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısında ağırlayarak, sosyal yardımlaşma hizmetleri ve yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşısındaki faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi, yöresel ürünleri tanıtıyor

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır’ı Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısında ağırlayarak, sosyal yardımlaşma hizmetleri ve yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşısındaki faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yeşilyurt’un her alanda değişimi ve gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna büyük katkılar sağlayan, birçok yerel yönetimin uygulamak istediği Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısı gibi değerli bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Amacımız; sosyal anlamda her bir hemşehrimize ulaşıp, ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamaktır. Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadisi Şerifinde aldığımız güç ve destekle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim emrindeyiz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz birbirleriyle koordineli ekiplerimiz, sosyal sorumluluk projelerimizi başarıyla uygulamaktadır. Vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden memnun kalması, beğenmesi ve takdir etmeleri bizi daha fazla motive etmektedir. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz arasında gönül köprüleri oluşturmaya devam edeceğiz. Emanet Çarşımıza yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında büyük bir titizlik göstermekteyiz“ dedi.
Malatya’nın yöresel ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması içinde yurt içi ve yurt dışına yönelik tanıtım ağı oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Ayrıca buradaki binamızda faaliyete geçen Yöresel Ürünler Çarşımızda yöremize özgü eşsiz lezzetleri hemşehrilerimizle buluşturduk. Vatandaşlarımız buraya gelip rahat ve güzel bir ortamda yöresel lezzetlerden tadabiliyor, çayını, kahvesini ve doğal sütü içebiliyor, ayrıca raflarda yer alan yöresel ürünlerden satın alabiliyor. Bununla birlikte yöremize özgü eşsiz lezzetleri daha iyi tanıtımını yapabilmek adına burada bir satış ağı oluşturacağız, teknik alt yapı kurulumu devam eden bu uygulamayla ürünlerimizi ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarına gönderebileceğiz" şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Her yönüyle bölgemize değer katan güzel bir eseri Malatya’ya kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibini öncelikle tebrik ediyorum. Üç katlı hizmet binasında yöresel lezzetlerin ve tatların teşhir edildiği, sunulduğu ve ilerleyen zamanlarda yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da kurulacağı çok nezih Yöresel Ürünler Çarşımızı gezdik“dedi.
“Yeşilyurt Belediyemizin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerinin de burada olması, farklı projelerle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sorun ve sıkıntılarına çözüm yolu bulmak adına hizmet üretmeleri de önemlidir. Burası sosyal hizmetlerde merkez hüviyetine kavuşmuş durumdadır. Yeşilyurt Belediyemizin engellilerden yaşlılarımıza, kadınlarımızdan gençlere kadar geniş yelpazede sürdürdüğü evde bakım, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim hizmetlerini bir kez daha takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Yeşilyurt’ta hizmete giren Millet Kıraathanelerinden Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerine, Gedik Kültür Merkezinden Yaşam ve Spor Merkezine, Kent Konseyinden Bilgi Evi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkına kadar bütün hizmet alanlarındaki doluluk oranının yüksek olması, her yaştan vatandaşımızın buralardan istifade etmesi hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir” diyen Çakır, “Yerel yönetimlerimizin bu tür hizmetleri bizim gurur tablomuzdur. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip fiziki mekanların hizmete girmesi, insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinin belli bir sistem içerisinde doğru ve yerinde uygulanması bizleri memnun etmektedir. Hemşehrilerimize çok güzel, verimli ve nitelikli hizmetler sunan, ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını Yeşilyurt’ta harfiyen uygulayan, insanların gönlüne giren hizmetlere öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın nezdinde mesai arkadaşlarını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.
Bilgilendirme ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan’ın yanı sıra AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Üyeleri de hazır bulundu.

MALATYA

08 Aralık 2019 Pazar

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