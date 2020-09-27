Yeni Malatyaspor altyapıdan 2 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, alt yapısında yetişen Talha Dere ve Hasan Gömülü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, altyapısında yetişen yetenekli oyuncularıyla profesyonel sözleşme yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda gelecek vaat eden isimlerden Kaleci Talha Dere ve Hasan Gömülü, düzenlenen törenle profesyonel sözleşmeye imza attı. Altyapıda uzun yıllar formasını giydiği kulüpte profesyonel olan genç oyuncuların imza törenine altyapı antrenörlerinden Murat Uçkun ve Levent Doğandemir katıldı. Malatya altyapısının tüm kategorilerinde yer alan ve geçen sezon ikinci yarı ile birlikte A takım ile idmanlara çıkan Talha Dere büyük beğeni toplamıştı. İki genç futbolcu Yeni Malatyaspor’un U19 takımında forma giyiyor.

Genç futbolcular kaleci Talha Dere ve Hasan Gömülü, Profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra profesyonel oldukları için çok mutlu olduklarını ve şimdiye kadar yetişmelerinde emekleri olan hocalarına, özellikle Murat Uçkun ve Levent Doğandemir’e teşekkür ettiler.

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