Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye ve Malatya 18 yılda gerçek hizmet siyasetini gördü, dev projeler ile tanıştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya’daki temasları kapsamında AK Parti Malatya İl Teşkilatını ziyaret etti. Burada konuşan Karaismailoğlu, “Türkiye ve Malatya 18 yılda gerçek hizmet siyasetini gördü, dev projeler ile tanıştı” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve partililerce karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma hareketine başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “18 yıllık süre zarfında ‘Dünya beşten büyüktür’ söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledik, Filistinli kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzattık. Bugünde Kafkaslarda kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil dinlenen bir ülke konumuna geçtik. Güçlü Türkiye ülkümüzü hayata geçirmek için gereken adımları büyük bir kararlılıkla atarken, ülkemizi kalkındırmak ve insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak içinde çok önemli ulaştırma ve altyapı projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz" dedi.

Ulaştırma projelerinin AK Parti’nin 18 yıllık iktidarları döneminde kendileri için her daim milli bir mesele olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Bu anlayışla, “Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası” başlığı altında bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. ‘Milli Bağımsızlık’ ve ‘Milli Ekonomi’ düsturundan uzaklaşmıyor, Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye ve Malatya 18 yılda gerçek hizmet siyasetini gördü, dev projeler ile tanıştı. Son 18 yılda Malatya’nın sadece ulaşım ve erişim hizmetleri için 8 milyar 690 milyon lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesinde Malatya’nın kaç kilometre bölünmüş 36 kilometre idi, bugün bu uzunluk 432 kilometre. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a, Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Yani 80 senede 36 kilometre, 18 senede 396 kilometre Hiç BSK kaplamalı yolu yok iken, 302 kilometre BSK kaplamalı yol yaparak Malatya’yı daha güvenli ve konforlu yollar ile tanıştırdık.”

Malatya’da karayolu çalışmalarında 19932002 yılları arasında 325 milyon TL harcama yapıldığını, 20032020 yılları arasında ise bu tutarın yüzde bin 944 artışla 6 milyar 637 milyon TL'ye ulaştığını dile getiren Karaismailolu, “Bugün itibariyle toplam proje tutarı 4 milyar 923 milyon lira olan 8 karayolu projesine de devam ediyoruz. Özellikle, Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya’nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koymuş olacağız. Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık kazandıracaktır. Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir. Bugün itibariyle, projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte, gergin eğik kablolu köprümüzün temelleri ve 168 metrelik pilon imalatını tamamladık. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip, 15 Aralık 2020 tarihinde açılışını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın ulaşım ağının güçlenmesi için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan, devrim niteliğindeki havayolu yatırımları bu alanda tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya’da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında bin 96 olan uçak trafiği 2019 yılında yüzde 392 artış ile 5 bin 389’a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 800 binleri buldu. Mevcut kapasitesi 500 bin olan yolcu olan terminal binasının kapasitesini artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duydu. Havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla; yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya’ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Proje çalışmalarını tamamladık. Malatya’nın iletişim alt yapısı içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Fiberoptik kablo uzunluğunu 1.229 kilometreden 4 bin 306 kilometreye çıkardık. Malatya’da hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün 621 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. 58 PTT şubesini otomasyona açtık Şubelerin 25’ni de PTT BANK haline getirdik. Malatya Anadolu'yu Anayurt yapan destanlar şehrinin adıdır. Bugüne dek Malatya için çok güzel hayaller kurduk ve gerçekleştirdik. Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim. Sizlerde çok iyi bilirsiniz ki biz projeleri hazırladıkça ‘hayal’ dediler. Biz bu hayalleri bir bir hayata geçirmeye, hizmete açmaya başlayınca da türlü türlü bahanelerle yapımına engel olmaya çalıştılar, kirli oyunlara alet ettiler. Ama asla yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Dik duruşuyla, cesaretiyle, yiğitliğiyle atılan her adımda yanımızda olduğunu gösteren, Battalgazi’nin torunları Malatyalılar oldukça, ne yaparlarsa yapsınlar, dev eserlerle yeni projelerle insanımızın karşısına çıkmaya devam edeceğiz.”

Bakan Karaismailoğlu’nun AK Parti ziyaretinde Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır ile İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ile partililer de bulundu.

