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Yeşilyurt Belediyesi ‘Şahintepesi macera parkı ve sosyal tesisleri’ başarılı 18 proje arasında yerini aldı Çınar: “Bölgemize örneklik teşkil eden yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi ‘Şahintepesi macera parkı ve sosyal tesisleri’ başarılı 18 proje arasında yerini aldı Çınar: “Bölgemize örneklik teşkil eden yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz”

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımlarından olup, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer alan ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ projesi için Yeşilyurt Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında sözleşme imzalandı.
Yeşilyurt Belediyesi Emanet ÇarşısıDoğal Ürünler Pazarı toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansı olarak turizm projeleriyle bölgemizin refah seviyesini artırmaya ve gelir seviyesini yükseltmeye yönelik faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Doğal ve kültürel güzelliklere sahip bölgelerimizin turizm alt yapılarını ortaya çıkarmaya ve markalaşmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzun tarihi bölgelerinden Kadim Çırmıhtı’nın en güzel bölgelerinden olan Şahintepesi’nde oldukça geniş kapsamlı, bir çok doğa ve ekstrem oyunlarının yanı sıra farklı hizmet alanlarıyla bölgenin cazibesini artıracak ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ projesi uygulanacak. Yeşilyurt Belediyesi ve Sayın Başkanımızla uyumlu ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz özellikle Çırmıhtı bölgesinde çok başarılı işler yürütüyor, restorasyon projelerine destek sağladık. 2020 yılında Kiltepe bölgesinde hemşerilerimize sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin ulaşmasını sağlayan Kiltepe Kadın Meslek Kurs Edindirme Merkezine gerekli desteği sağladık. Belediyemizle 2021 yılında da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye Başkanımıza kentimize ve ilçemize yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Çırmıhtı bölgesinin doğal ve tarihi zenginliklerini farklı hizmet alanlarıyla tanıtmayı hedefleyen ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ projesine katkı sunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, projenin Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Şahintepesi’ndeki 37 dönüm alan üzerinde yapımı tüm hızıyla devam eden ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ projesinin Yeşilyurt’un turizm potansiyelinin hareketlenmesine önemli katkılar sunacağını ifade eden Çınar, “Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz ve şu anda inşaatı tüm hızıyla devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimiz, Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer aldı. Bölgemize örneklik teşkil edecek, Yeşilyurt’umuzun vizyonel gelişim seviyesine artı değerler katacak özelliklere sahip bu projemizin, başarılı bulunan projeler arasında yer alması ve desteklenmesi bizleri gururlandırmaktadır. Başarılı bulunan 18 proje arasında yer alan bu dev yatırımımız sayesinde, kentimiz ve ilçemizin turizm alt yapısının daha sağlam hale gelmesi ve turizm gelirlerinin artırılmasına ciddi destekler sağlamış olacağız. Projemiz içerisinde, her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği lokanta ve kafeteryanın yanı sıra 50 farklı oyun grubunu içerisine alan 28 oyunlu dört ip macera parkuru, serbest düşüş parkuru, 15 oyunlu ağ macera parkuru, dev salıncak, tubby slide, trambolin, tırmanma duvarları ile çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar yer alacaktır. Bölgemizde eşsi benzeri olmayan, bir çok farklı fonksiyonel alanlara sahip güzel bir macera alanını Yeşilyurt’umuza kazandıracağız. Adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gösterecekleri alanlara sahip tesislerimizde yöresel lezzetlerimizin tanıtım ve satış mekanlarını da kuracağız. Bölgemizi bir bütün halinde geliştirip büyütüyoruz.Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projelerimizin çatısı altında restorasyon ve dönüşüm yatırımlarımızdan müzelerimize, kaldırım ve meydan düzenlemelerinden sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimize kadar bir çok farklı uygulamayla tarihi bölgelerimizin cazibesini artırmaktayız. Kentimizin sosyoekonomik hayatına çok ciddi katkılar sunacak olan özel projelerimizle tarihi bölgelerimizde ki yeni yaşam alanlarımızı teker teker hizmete sunuyoruz. Bugün atacağımız imzalarla da projelerimize çok güzel destekler almış olacağız. İlçemizin gelişim düzeyine katkı sunan bu tür yatırımlarımızın hayata geçme noktasında desteklerini esirgemeyen Fırat Kalkınma Ajansına şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
FKA’nın destekleriyle Yeşilyurt’un gelişimine katkılar sunan birçok projeyi hizmete sunduklarını vurgulayan Çınar, “ Kentimizdeki gerek kamu ve kurumlar olsun gerekse de sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz projelerle, ilçemizin daha parlak ve modern bir geleceğe sahip olması noktasında ciddi adımlar atıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa ve işbirliği halinde yaptığımız çalışma neticesinde bugüne kadar bölgemizin sosyal, kültürel, eğitim ve sportif yönden gelişmesine ışık tutacak çok sayıda yatırımı bölgemize kazandırdık. 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Lezzet Caddesindeki bulunan iki adet tescilli tarihi evlerimizin restorasyon projesi ile 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında, Kiltepe Kadın Meslek Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı projelerimize Fırat Kalkınma Ajansı tarafından önemli katkılar sağlanmıştır. Bundan sonrada işbirliğimizi daha da güçlendirip, Yeşilyurt’umuzun marka değerine katkı sunacak yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde birlikte çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çınar ile Yoğunlu, hazırlanan sözleşmeyi imzaladılar.

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