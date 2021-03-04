Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı

İHA

Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, meclis üyelerine yeni dönem projeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Başkan Çınar, Yeşilyurt’u gelecek taşıyacak vizyonel yatırımlardan olan ‘Yeni Belediye Hizmet Binası, 2. Millet Bahçesi, Güreş Sahası Dönüşüm Projesi ve Spor Tesisleri gibi yatırımlar başta olmak üzere ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımların tüm aşamalarını düzenlenen bilgilendirme toplantısında belediye meclis üyelerine anlattı. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme programında ilk olarak yapımı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası ve 2.Millet Bahçesi projelerinde gelinen noktayı anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesindeki 40 dönümlük alan üzerinde hayata geçirecekleri Yeni Belediye Hizmet Binası ve 2. Millet Bahçesi projesiyle Malatya’nın en güzel noktalarından bir tanesine yeni bir yaşam alanı kuracaklarını ifade etti. Yeşilyurt ile özdeşleşmiş karakucak güreşlerinin yapıldığı Mollakasım Mahallesindeki Güreş Sahasını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun destekleriyle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayacaklarını belirten Çınar, "Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi gibi doğal ve tarihi zenginliklerimizi ön plana çıkarmayı hedef alan projelerimizin çatısı altında, Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki bölgenin cazibesini artıracak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarihi Konaklarımızın ve Kebir Camimizin restorasyonları, Müzeler, Terzi Deresi Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerimiz, meydan düzenleme, kaldırım yenileme, otoparklar ve dere boyu kamulaştırma gibi bölgemizin tarihsel kimliğini turizme kazandırmak adına çok güzel hizmetler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Malatya’ya gelişinde kendisinden Güreş Sahası yenileme projesi içinde söz almıştık. Gerekli görüşmelerin ardından bu desteği de aldık. Sayın Bakanımıza bu anlamda saygı ve şükranlarımı gönderiyorum.4,5 Milyon TL tutarındaki sözleşmeyi de imzaladık. Yaklaşık 8 Milyon TL maliyetindeki bu projemiz içinde yine talepte bulunacağız. Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızın olduğu yaklaşık 6 dönümlük alanı, spor sahası, 1.500 kişilik tribün, kafeterya, wc, lavabo, mescit, otopark, sosyal donatılar ve aydınlatmalarıyla nezih ve modern bir seviyeye ulaştırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Park ile saha arasındaki kod farkı vardı, oraya da bölgemizin ihtiyaç duyduğu otopark alanı kazandıracağız. İlçemizle özdeşleşmiş karakucak güreşlerimizin yanı sıra farklı spor dallarının rahat ve konforlu alanlarda yapılmasını sağlayıp, uygulayacağımız proje ile park ve sahayı bütünleştireceğiz. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler bir yandan nezih alanlara sahip parkımızda yemeğini yiyip çayını içerken ayrıca spor sahasındaki sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri de rahatlıkla takip edebilecek. Burada bölgenin sosyal dokusuna ve gelişim seviyesine yakışmayan alanları tamamen kaldırıp, modern bir projeyle tarihsel ve doğal zenginliklerimizin tanıtımına da katkı sunacak bir seviyeye ulaştıracağız. Bilindiği üzere Beylerderesi ile Çırmıhtı arasında ki doğal zenginlikleri turizme kazandırmak adına bu bölgedeki 14 km uzunluğundaki imar yolunu açıyoruz. Buradaki deremizi de temiz ve sağlıkla bir görüntüye ulaştırdıktan sonra rekreasyon ve dinlenme alanlarıyla birlikte yürüyüş ve bisiklet yollarını da hizmete sunup, bölgemize yeni bir turizm destinasyon alanı daha kazandırmış olacağız. Doğa harikası bu bölgemizin tüm zenginliklerini bu tür projelerle ön plana çıkartıp, doğal ve tarihi zenginliklerimizden herkesin yararlanmasının yolunu açmış olacağız. Güreş Sahamızda bu yatırımların başlangıcını ayrıca temsil ediyor, bu açıdan da bizim için önemli bir projedir. Yeşilyurt’umuzun geleceğine kaliteli ve güzel eserler kazandırmak için ekibimizle birlikte yoğun bir mesai yapıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’un sportif yaşamını hareketlendirmek ve canlandırmak amacıyla yeni dönem vaatleri arasında yer verdikleri ‘Spor Tesisleri’ projesine hız verdiklerine dikkat çeken Çınar, "Her yaştan vatandaşımızı sportif aktivitelere teşvik etmek amacıyla; yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve bocce gibi spor branşlarına yönelik yeni spor sahaları kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto’nun destekleriyle 19 mahallemize hitap edecek şekilde 11 noktaya 15 milyon TL maliyetinde 18 adet spor tesisi kazandıracağız. Özellikle gençlerimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere teşvik etmek adına bu tür yatırımları önemsiyoruz. Belediye olarak 2021 yılını Spor ve Etkinlik yılı olarak ilan ederek, gerek sportif faaliyetler gerekse de hizmete açacağımız modern spor sahalarımızla gençlerimizin hayatlarına farklılık kazandıracağız. Yakınca’da ki yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihalesini yaptık, kazı işlemleri devam ediyor, diğer tesislerimizin de büyük bir kısmına start verdik. Beylerderesi’nde yaklaşık 120 dönümlük alana Spor Kompleksi Projemizi kazandırmak içinde ciddi girişimlerde bulunuyoruz. Yeşilyurt Spor Merkezi, Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu başta olmak üzere futbol, basketbol ve voleybol sahalarını içerisinde alan bu dev yatırımı Yeşilyurt’umuza kazandırmak içinde çalışmalar yapıyoruz. Melekbaba mahallemizdeki Gençlik Merkezi tamamlandı, stadyum ve kapalı spor salonuyla ilgili de proje ve ihale süreçleri devam ediyor. Yatırımlarımızı tek bir bölgeyle sınırlandırmayarak bütün yaşam alanlarına yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl gençlik faaliyetlerine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere afet eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere afet eğitimi
Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu.
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu. ...
Gürkan'dan kayısı vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan'dan kayısı vurgusu
Afet risk azaltma planına önem
YEREL HABERLER Afet risk azaltma planına önem
İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil yanacak
YEREL HABERLER İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk ...
Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Hizmette şemsiyemiz gökyüzü gibi eşit ve adildir”
YEREL HABERLER Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı”
YEREL HABERLER Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa ...
Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
YEREL HABERLER Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri ...
Muhtarlardan Akın’a plaket
YEREL HABERLER Muhtarlardan Akın’a plaket
Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
YEREL HABERLER Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete ...
Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler ...
Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı
Adil Gevrek: "İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk"
Emrah Kocadağ: "Zor bir deplasmandan galip ayrıldık"
YEREL HABERLER Emrah Kocadağ: "Zor bir deplasmandan galip ayrıldık"
Hakan Çalışkan: "Bu maçı unutmak zorundayız artık"
YEREL HABERLER Hakan Çalışkan: "Bu maçı unutmak zorundayız artık"
Sergen Yalçın: "Önemli bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: "Önemli bir galibiyet aldık"
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç ...