Kayısı yüklü çapa motoru ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, kayısı yüklü çapa motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Nedim T. yönetimindeki 06 ABZ 567 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Ali Osman K. idaresindeki kayısı yüklü çapa motoru çarpıştı. Kazada, çapa motorunda bulunan Ali Osman K. ile Abdurrahman K. ağır yaralanırken, kayısılar yola dağıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-17 21:45:58



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