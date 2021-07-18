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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den mevsimlik işçilere bayram ziyareti

İHA

Başkan Güder’den mevsimlik işçilere bayram ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dünya Kayısı Başkenti Malatya’ya kayısı hasadı için bölge illerden çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, yaklaşan Kurban Bayramını kutladı.
Hava sıcaklığının giderek yükseldiği Malatya’da kayısı hasadı sürüyor. Üretimi ile kent ekonomisine önemli kazanım sağlayan Malatya kayısısı, her yıl binlerce mevsimlik işçilerinin gelir kapısı olmaya devam ediyor. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'ya çevre illerden gelen mevsimlik işçiler, Kayısı hasadının Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle, Bayram heyecanını bu yıl evlerinden uzakta yaşıyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Yarımcahan’da bir bahçede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, kolaylıklar diledi ve Kurban Bayramlarını kutladı.

“Hasat dönemi bayrama denk geldi”
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen Berfin Kaya isimli bir işçi, “Sayın başkanım öncelikle hoş geldiniz. Malatya tanıdığım bir şehir. Kayısı hasadında çalışmak için geldim. İnsanlar çok sıcak kanlı. Mevsimlik işçileriz ama bizi rencide edecek şekilde yaklaşmıyorlar. Patronumuzla çalıştığımız hasat dönemi, bir aile gibi geçiyor. Bu yıl Bayrama denk geldi ve o yüzden bayramı evimizde kutlayamayacağız. Ekmek parası sonuçta. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bizleri ziyaret etti, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Bayramımızı kutladı. Allah razı olsun kendisinden. Sağ olsun var olsun” şeklinde konuştu.

“Başkanımız çok ince düşünceli birisi”
Ziyaretinde dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Erdili, “Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız, Battalgazi ilçe başkanımız mahallemize hoş geldiniz. Malum Kayısı dönemi ve işçiler canla başla hasat çalışıyorlar. Başkanımız işçilerimizi ziyaret etti, bayram hediyeleri getirdi. Başkanımız çok ince düşünceli birisi. Allah razı olsun. İşçilerimiz ve mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“İşçilerimizin bayramlarını kutladık”
Mevsimlik işçilere bayram ziyaretinde bulunduklarını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Özellikle kayısı hasadına dışarıdan gelen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, bayramlarını kutladık. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Malumunuz Kayısı döneminde çevre illerden çok sayıda tarım işçisi Malatya’mıza geliyor. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bayramları kutlu olsun. Sağlıklı sıhhatli günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin hepsiyle biriz, beraberiz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, Mevsimlik işçilerin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin ve Malatya’mız milli ürünü Kayısı’da hasat döneminin son günlerini yaşıyoruz. Malatya’da 60 bin aile bundan direk istifade ediyor. Dolayısıyla mevsimlik işçilerimizde hasat dönemi bizlere destek veriyor. Önümüzde de bir Kurban Bayramı var. Herkes kendi evlerinde kurban ibadetini idrak edecekken, bu kardeşlerimiz kendi memleketlerinden uzakta yani rızık kapısında bayramlarını geçirecekler. İşçilerimizin aralarında öğrencilerimizde var. Kendi öğrencilik ihtiyaçlarını gidermek için buradalar. Allah hepinizden razı olsun. Kazançlarınız bol olsun. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Misafirperver Malatya insanımız onlara kendi evlerindeki gibi bayram heyecanını yaşatacaklarından eminim. Battalgazi Belediyesi olarak bizler mevsimlik işçilerimizin yanındayız. Onları tebrik ediyoruz. İyi ki onlar varlar. Hepsine sağlık diliyoruz, afiyetler diliyoruz. Onları seviyoruz. Az öncede kızımız ifade etti. Buradaki işverenlerle aynı evi ve sofrayı paylaştığını söyledi. Milletimizin kaynaşması noktasında güzel bir duygu ve güzel bir ortam. Biz ülkemizin hepsiyle biriz, beraberiz. Doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyi ile biz tekiz. Türkiye’de yaşayan insanların rengi, ırkı, dini ve mezhebi ne olursa olsun, biz hepsini bir kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki; Türkiye’de yaşayan insanlar, Türkiyeli olduklarını kabul etsinler. Buradaki kardeşlerimizin bu duyguya şahit olduklarını görüyoruz. Yüreklerine sağlık diyoruz. Kurban Bayramlarını canı gönülden kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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