Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 6 bin 50 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bonzai, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-10-19 11:30:38



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