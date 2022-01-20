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Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı 23 hastaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi

İHA

Malatya'da iki gün süren yoğun kar yağışı nedeniyle 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda. İki günde 23 hastaya ise paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi.

Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı 23 hastaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi

Malatya’da iki gün süren yoğun kar yağışı nedeniyle 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda. İki günde 23 hastaya ise paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde 1819 Ocak 2022 tarihlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle İlimizi diğer illere ve ilçelere bağlayan karayollarında ulaşımda sorunlar yaşanmakta olup Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettirilmektedir” ifadelerine yer verildi. 20 Ocak 2022 tarihi saat 11.00 itibarıyla Malatya genelinde Devlet marayollarındaki trafik durumu şöyle açıklandı:
“MalatyaElazığ Karayolu: Araç trafiğine açık, MalatyaAdıyaman Karayolu: Araç Trafiğine Açık, MalatyaKayseriKarayolu: Araç Trafiğine Açık (KayseriPınarbaşı Bölgesi kapalı), MalatyaSivas Karayolu: Araç Trafiğine Açık. İlçe karayollarında ise MalatyaPütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, MalatyaÇelikhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, MalatyaSincik Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArguvanArapgir Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArguvanHekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArapgirDivriği Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, KuluncakHekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Açık, KuluncakDarende Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, DarendeElbistan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, DoğanyolPütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı.”
Malatya genelinde 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda. Devlet ve İl Karayollarındaki karla mücadele çalışmaları Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 Ekipmanlı Kamyon ve 7 Greyder, Mahalle Yollarındaki karla mücadele çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve İlçe Belediyelerine ait 400 iş makinası ve araçla devam ediyor. Arapgir (2) ve Pütürge (15) İlçelerinde 17 Mahallede 712 aboneye elektrik verilememekte olup enerji sağlama çalışmaları sürüyor. Acil sağlık sorunu olan vatandaşların hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, 23 hastaya ise Paletli Ambulans vasıtasıyla müdahale edildi. Malatya genelinde yoğun kar yağışının çatılarda oluşturduğu yük nedeniyle, 2 Kanatlı Hayvan Kümesi ve 4 Hayvan Ahırının çatısında çökme meydana geldi. Çatısı çöken kümeslerdeki hayvanların başka kümeslere taşınması ve ahırlardaki hayvanların barınması için hayvan çadırı temin edilmesi çalışmaları devam ediyor. Malatya Galericiler Sitesinde, kar yükü nedeniyle çatısı çöken 8 işyerinde 18 araç hasar görmüş olup konuya ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Malatya genelinde yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan araç ve vatandaş bulunmamakta olup, çekici araçlara kapalı olan DevletKarayollarında çekici araçlarda bekleyen sürücülere İlçe Kaymakamlıkları tarafından su, yemek gibi acil ihtiyaçları için gerekli yardımlar yapılıyor. Meteorolojik verilere göre, Malatya genelinde kar yağışının sona ermesiyle birlikte bazı yol kesimlerinde rüzgâra bağlı tipi ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak buzlanma olayı meydana gelebileceği tahmin edildiğinden, vatandaşlara şu önerilerde bulunuldu:
“Vatandaşlarımızın kapalı olan devlet ve il karayolları ile mahalle yollarında araçlarıyla trafiğe kesinlikle çıkmamaları gerekiyor. Trafiğe açık olduğu belirtilen yollarda ise zorunlu olmadıkça ve kar tipi lastiği bulunmayan araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerekiyor. Trafiğe çıkacak olan sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekici halat bulundurmaları gerekiyor. Yolda mahsur kalan ya da acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları önemle rica olunur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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