Başkan Gürkan: “Belediye başkanları olarak şehirlerimizi aşkla gülistan yapmaya çalışıyoruz”

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti Kültür Sanat Kongresinde konuşmacı olarak katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Belediye Başkanları olarak şehirlerimizi aşkla gülistan yapmaya çalışıyoruz’ dedi.

Ankara Kızılcahamam’da 1820 Mart tarihleri arasında yapılan ‘AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nin ikinci gününde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Kültür Sanat Anlayışı’ konulu ikinci oturumda konuşmacı olarak katıldı.

Oturum Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin yaptığı oturuma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta konuşmacı olarak yer aldı.



“Şehrimize hizmet destanları yazmakla mükellefiz”

Kültürleşme olgusunun sadece insanda olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ İnsan olgusunu öne çıkarmamız gerekiyor. İnsan bilimcileri de insanı tarif ederken, biyolojik, sosyal ve kültürel bir varlık olarak ifade ediyor. Kültürleşme olgusu sadece insanda vardır. Şehir insan ilişkilerine baktığınız zaman insanların ihtiyaçlar hiyerarşisine göre dizayn etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kültür denilince, kültürün binlerce tarifi var. İnsanlık tarihinde oluşmuş bütün maddi ve manevi değerlerin hepsine biz kültür diyoruz. Kültürü bir yere endekslemek veya soyutlamanın doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim. Yani insanlığın tarihinden bu yana oluşmuş bütün değerler kültür olarak anlaşılır. Hacı Bayram Veli Hazretleri şehirlerin ihyası ve inşası ile ilgili diyor ki; insan taşın toprağın içerisinde şehrini inşa ederken esasında kendisini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur diyor. Biz belediye başkanı olarak şehirlerimizi aşkla gülistan yapmaya çalışıyoruz.

Malatya insanlık tarihinde de İslam tarihinde de çok önemli bir şehirdir. Malatya’mızı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Bu, geçtiğimiz yılın 26 Temmuz’unda UNESCO’da alınan kararla tescil edilmiştir. İlk yerleşik hayat, ilk bürokrasi hayatı, ilk saray devleti, ilk mühürleme işlemi, gümrükleme işlemi, depolama işlemi, muhasebe kayıtlarının işlemi ve ilk taş devrinden demir devrine evrilme, demirin silah olarak kullanılması Malatya’da olmuştur. Bu anlamda insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır Malatya. Şanlıurfa Göbeklitepe tarihin başladığı sıfır noktası olarak kabul ediliyor ama medeniyetin başladığı yer Malatya’dır. İkinci aşamada Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri derken 1071’den 400 yıl önce Hasangaziler, Hüseyingaziler, Battalgaziler Anadolu’nun fetih destanlarını Malatya’da yazmışlar. Dolayısıyla Malatya kutsiyet anlamında, İslam tarihi ve insanlık tarihi açısından da önemli bir merkezdir. Diğer taraftan Mevlanalar, Sadrettin Koneviler ve İbni Arabilerde Malatya’da Şahabiyyi Kübra medresesinde yetişip Anadolu’da irşad ekibi kurmuştur. Malatya’da yaşamak bu anlamda bir vebal aynı zamanda bir vecahattir. Medeniyete sahip çıkmakta sosyal ahlaki değerlerin ötesinde vebali sorumluluk olduğunun kanaatindeyim. Bizim geçmişimiz Malatya’da ilim irfan destanı, medeniyet destanı ve kahramanlık destanları yazmış. Malatya gibi önemli bir şehirde şehr’ül emin olmanın vebali sorumluluğu vardır. Biz bu vebali sorumluluğun idrakindeyiz. Bizde şehrimize hizmet destanları yazmakla mükellefiz” diye konuştu.



“Kültür envanteri yapan ve uygulamaya koyan ilk yer Malatya’dır”

Kültür envanterini Türkiye’ye örnek olacak şekilde ilk yapan şehrin Malatya olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “İlk kültür envanterini yapan yer ve onu standartlaştıran ve uygulamaya koyan yer Malatya’dır. Biz standartları yaptığımızda ve Metin Sözen hocamız Malatya’yı ziyaret ettiğinde kültür envanterini gördüğünde bunun Türkiye’ye teşmil edilmesi gerektiğini söyledi. İlk kültür envanterinin formatı da Malatya’da zuhur etmiştir. Malatya’da hangi döneme ait olursa olsun ki Arslantepe’deki kazıların yapılması ve tescil edilmesiyle hanlar, hamamlar, kervansaraylar, kümbetler, türbeler, namazgâhlar, ziyaretlerimizin hepsinin ayağa kaldırılması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihi mirasımızı ayağa kaldırırken boş duvar olarak değil oraya bir içerik bir işlev kazandırmamız gerekiyor. Biz bunları yaptık. Ebru, hat, tezhib, oymacılık gibi sanatları kervansaraylarda ve sanat merkezlerimizde işlenip yok olmaya yüz tutmuş sanatların gün yüzüne çıkarılması ve korunmasıyla gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Türkiye’de ve Dünya’da tek çelik ustası damascus ustası dediğimiz çalışmalar Malatya’da Büyükşehir Belediyemizde sanat merkezlerimizde yapılıyor” ifadelerini kullandı.



“Mahallelilik projesinin doğuşu Malatya’da olmuştur”

Mahallelilik projesinin Türkiye’de ilk Malatya’da yapıldığını vurgulayan Başkan Gürkan, “Bizim şehirlerimiz değişik demografik yapıda, inanç yapılarda insanların olduğu şehirlerdir. Özellikle bu şehirlerde kültür ögesinin, kimliğin ve üst kimlik olarak öne çıkması çok önemlidir. Biz görüşlerin şehir kültürüne entegrasyonu noktasında ve şehrin geleceğine paydaş olması noktasında büyük gayret ve çabalar gösterdik. Bunun içindir ki mahallelilik projesinin doğuşu ve ilk mahalle müzesinin yapılışı da yine Malatya’da olmuştur. Mahallelilik kavramının sahiplenme olgusunun insanlar arasında teşmil edilip yaygın hale gelmesi noktasında örnek mahallelilik projesi gerçekleştirdik” şeklinde konuşmasını tamamladı.

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