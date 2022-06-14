51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company’in

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company’in

İHA

Türkiye'nin önde gelen grup şirketlerinden Concord Company, yine gıda ve içecek sektörün önemli markalarından Kayısı Kola'yı satın aldı. Bu satın almayla birlikte şirket, gıda içecek sektörüne girerek, ihracat pazarlarını da güçlendirecek.

51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company’in

Türkiye'nin önde gelen grup şirketlerinden Concord Company, yine gıda ve içecek sektörün önemli markalarından Kayısı Kola'yı satın aldı. Bu satın almayla birlikte şirket, gıda içecek sektörüne girerek, ihracat pazarlarını da güçlendirecek.
İnşaat, otomotiv ve turizm sektöründeki markalarının başında gelen Concord Company, uzun dönemdir odaklandığı iş birlikleri ve satın almalarla güçleniyor. Gıda sektöründe bunun ilk adımı “Kayısı Kola” oldu. Gazlı içecek pazarının lider üretici firmaları arasında yer alan Kayısı Kola, bu önemli satın almayla birlikte Kayısı Kola’nın yıllara dayanan gazlı içecekler gücü ile altyapısını da bünyesine katmayı başardı.
1971 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin gazlı içecek üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatında önemli atılımlar yapan Kayısı Kola, Concord Company ile yeni ürün gamıyla birlikte ihracatta farklı pazarlara da girmeye hazırlanıyor.
Konuyla ilgili konuşan Concord Company Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Furkan Karataş, Malatya’nın 51 yıllık içecek markası olan ‘Kayısı kola’ için kurumsal çalışmalara başladıklarını belirterek “Markanın kimliği, lezzeti, üretimi, pazarlanması ve PR’i noktasında birçok uluslararası firmalar ile karşılıklı mutabakat sağladık. Yenilikçi kurumsal kimliği Londra’da tasarım ödüllü firmalarca, lezzet kimliği İtalya’da, şişe tasarımı Almanya ve İran’da, PR çalışmaları ise Türkiye İstanbul’da çalışılmaya başlamıştır. Amacımız bu markayı ulusal ve uluslararası değerini yakalamak. Bu toprakların unutulmaz lezzetini, aslından koparmadan geliştirilmiş bir uluslar arası vizyon ile sektöründeki hakkettiği yere taşımak için memleketimize yatırım kararı aldık. İçecek grubunda asil, kaliteli birçok lezzeti kazandırma niyetindeyiz” ifadelerine yer verdi.
Kayısı Kola markasının Concord Company bünyesine katılması ile üretimin, ürün çeşidinin ve ihracat hacminin artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Karataş, “Özellikle ARGE kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Tüm değerlerine saygı duyduğumuz bu markanın, değerine değer katacak üretim ve depolama tesisi inşa edeceğiz. Teknolojinin en son imkânlarını bulunduran üretim makineleri, alanında uluslararası ödüller kazanmış uzmanlar ile urun geliştirme departmanı, tesisin içinde halimizin Works shop çalışmaları yapabileceği ‘Kayısı Kola Atölye’ alanı, Türkiye de bir ilk olan ‘Gazoz Müzesi’ni sergiye açacağız. Amacımız modern, kaliteli sağlıklı ortamlarda urunu muzu üretmek, halkımızın desteğini ve ilgisini karşılıksız bırakmamak, yenilikçi bir tesis inşaat etmek. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek"
İhracat rotası Avrupa
Bu satın alma ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapacağını da vurgulayan Karataş, “Ocak 2021 başından bu yana büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile şirketimiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi
YEREL HABERLER TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Malatya’da FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da FETÖ operasyonu
Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
"Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü
YEREL HABERLER "Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden ...
Jandarma şehitler için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Jandarma şehitler için mevlit okuttu
Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu
YEREL HABERLER Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte ...
Üreten kadınlar teşvik edilecek
YEREL HABERLER Üreten kadınlar teşvik edilecek
Battalgazi’deki ilk Atık Getirme Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ilk Atık Getirme Merkezi hizmete ...
Malatya’da sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak yağış uyarısı
Azeri şarkıcı kardeşine karaciğerini verdi Malatya'da yapılan nakil ile Azeri ses sanatçısının ağabeyi Kamran Karimbayova sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Azeri şarkıcı kardeşine karaciğerini verdi Malatya'da ...
İşadamı Karataş, ‘Kariyer Hedefim’in konuğu oldu
YEREL HABERLER İşadamı Karataş, ‘Kariyer Hedefim’in konuğu oldu
Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi
Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete girdi Çınar: “Semt pazarımız Yeşiltepe’mize hayırlı uğurlu olsun”
YEREL HABERLER Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete ...
Mehmet Ilkım’a Dünya Şampiyonası'nda görev
YEREL HABERLER Mehmet Ilkım’a Dünya Şampiyonası'nda görev
Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama
Malatya´daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya´daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Öğrencilerin Kolpa'lı mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Öğrencilerin Kolpa'lı mezuniyet coşkusu
130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
Arapgir’e ‘sakin şehir’ dopingi
YEREL HABERLER Arapgir’e ‘sakin şehir’ dopingi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.