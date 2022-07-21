Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman'dan, Vali Şahin'e ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti.
Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Hacı Ahmet Yaman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti.
Ziyarete dair Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama, 'Yeni Malatyaspor yönetimi olarak Hacı Ahmet Yaman’ın başkanlığında Malatya Valimiz Sayın Hulusi Şahin’i ziyaret ettik. Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette bizim için çok değerli olan fikir ve önerilerini aldık. Yeni Malatyaspor'un yeni yönetimi olarak Aslan yürekli Valimizin misafirperverliğinden, bize verdiği enerji, umut ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' denildi.
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