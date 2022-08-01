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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arguvan‘da nohut hasat tarla günü yapıldı

İHA

Arguvan‘da nohut hasat tarla günü yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arguvan Belediyesi ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Nisan ayı içerisinde dağıtılan nohutların hasatları yapıldı.
Arguvan İlçesi kırsal mahallelerinde nohut yetiştiriciliği yapılarak, bölgede boş bırakılarak atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan araziler değerlendiriliyor. İlçede uygun tarımsal üretim yöntemleri ile “Nohut Üretimi İle Nadas Alanları Yeşilleniyor” projesi çerçevesinde Nisan ayında dağıtımı ve ekimi yapılan tohumların hasat tarla günü yapıldı.
Arguvan İlçesi Dolaylı Mahallesi’nde İsmail Karakaş ‘a ait 45 dönümlük arazide yapılan nohut hasadı tarla gününe, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Suat Cantürk, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Varol, teknik personel ve üreticiler katıldı.
Proje ile bölgede sertifikalı tohum kullanılarak, nadasa bırakılan arazilerde nohut yetiştiriciliği ile üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, tekniğine uygun üretim modeli ve tarımsal mekanizasyon ile girdi maliyetlerinin azaltılıp, karlılık artışının sağlanması ve tüketici taleplerinin yerelde sağlanması hedeflendi. Proje ile Arguvan İlçesine bağlı mahallelerde 35 üreticiye 20 bin 500 kilo sertifikalı tohumluk temin edilerek yaklaşık bin 600 dekar alanda ekim yapılması sağlandı.
Arguvan’da gerçekleştirilen nohut hasadında açıklamalarda bulunan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, “Baklagilde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde, köylerimizde tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Projemizi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptık. Arguvan Belediyemiz ve İlçe Ziraat Odamızın çiftçilerimizle buluşmamıza ve organizasyonumuzu yapmamızda emeklerimiz oldu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte birçok projeye imza attık. Bu sene kurak geçmesine rağmen, ekim zamanında yağış olmamasına rağmen normal bir verim aldık. Çiftçilerimiz memnun kaldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah nadasa bırakılan alanlarda ekimler için projelerimize devam edeceğiz. Bizlere katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, “ Nohut hasadı için bir araya geldik. Bu konuda destekleri için Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Nadasa bırakılan alanların daha verimli ve daha sağlık bir şekilde kullanılması amacıyla farklı ve alternatif projeler gerçekleştiriliyor. Bu konuda çiftçimize, üreticimize destek veriliyor. Desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizler Büyükşehir Belediyemizle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüzle farklı projelerde yapıyoruz. Tarımımızı daha kolaylaştırmak, daha teknik ve modern makinalarla işlem yapabilmek adına çiftçilerimize kazandırmak için taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası gibi aynı zamanda çerezlik kabak üretimiyle ilgili de ekipmanlar aldık. Bu projelerin ve desteklerin sürmesini istiyoruz. Çiftçimiz için bu destekler çok önemli ve kıymetli. Destek devam ederse üretimde devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin artırılması ve üretimin genişletilmesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı da, “ Bu yıl özellikle Malatya’daki çiftçilerimize çok ciddi desteklerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla temel prensibimizi üretim sizden destek bizden politikasıyla öncelikli olarak ekilemeyen alanlarda 402 ton gibi belki de Malatya tarihinde en yüksek rakamdır arpa buğday dağıtımı yapıldı. Geçtiğimiz ayda hep birlikte örnek bir tarlamızda hasadımızı gerçekleştirdik. Daha öncesinde dört ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte dağıtımını yaptığımız nohut ve fasulyede nadas alanının daraltılması, ekilmeyen alanların ekilmesi şeklindeki proje çerçevesinde, Hekimhan, Kuluncak, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerimizde 40 tonun üzerinde fasulye ve nohut dağıtımı yapıldı. Şu anda da dağıtımını yaptığımız ürünlerin hasadını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey çiftçimiz için, her şey üretimin artırılması ve üretimin genişletilmesi için. Arguvan Belediye Başkanımıza da Arguvan ilçemizde tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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