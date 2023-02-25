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Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya Havaalanı Şantiyesinde meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Malatya Havalimanı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede devam eden 3 metre derinliğindeki boru kanalı açma ve döşeme çalışması esnasında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan 2 işçinin kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD’dan yardım istendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 işçinin göçük altından cansız bedenleri çıkarıldı.