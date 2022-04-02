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Malatya İmsakiye 2022: Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı başladı. 11 Ayın Sultan Ramazan ayı için Malatya imsakiye ve iftar saatleri de belli oldu. Bu ilimizde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Malatya iftar saati, sahur vakti, imsak saatleri ve teravih vakitleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Malatya iftar vakti saat kaçta sorusunun yanıtı ve Malatya sahur vakti ile imsak vakitleri haberturk.com'da! İşte, Malatya İmsakiye ile Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri 2022

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    Malatya İmsakiye 2022: Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saat kaçta? Malatya iftar - sahur saatleri belli oldu!

    Ramazan ayı ile beraber illerin imsakiye takvimi de araştırılıyor. Malatya İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Malatya imsakiye takvimi paylaşılırken Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri de belli oldu. Peki, Diyanet Malatya imsakiyesi ile Malatya iftar saati ve sahur vakti kaçta? İşte, Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri...

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    Malatya İmsakiye 2022: Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saat kaçta? Malatya iftar - sahur saatleri belli oldu!

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    Malatya İmsakiye 2022: Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saat kaçta? Malatya iftar - sahur saatleri belli oldu!

    TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

    2 Nisan 2022 Cumartesi günü Malatya'da teravih namazı saat 20.15'de kılınacak.

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