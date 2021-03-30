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Malatya kayısısının tüketimi ve değeri TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle artacak

Avrupa Birliği nezdinde tescilli Malatya kayısısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında tüketiciye sunuluyor

Malatya kayısısının tüketimi ve değeri TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle artacak
AA

Avrupa Birliği nezdinde tescilli Malatya kayısısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında tüketiciye sunuluyor.

Geçen yıl 266 milyon 202 bin dolar karşılığı 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatının yapıldığı Malatya'da bu ürünün değerinin ve tüketiminin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Malatya kayısısı, yurt içinde TMO ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında rafları süslemeye başladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2020'de kuru kayısı konusunda sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Kuru Kayısı Lisanslı Depo'nun geçen yıl faaliyete geçmesinin ardından TMO'nun kuru kayısı müdahale alımı yaptığını dile getiren Özcan, "TMO'nun alım yapmasıyla kayısıda yeni bir dönem başladı. TMO'nun aldığı ürünü ne yapacağı kamuoyunda merak konusuydu. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin verdiği talimatla, Malatya milletvekillerimizin yoğun takibi ve TMO Genel Müdürümüzün çalışmalarıyla ülkenin 150 noktasında şubesi ve satış noktası bulunan TMO, lisanslı depoya alarak muhafaza ettiği üründen yaklaşık 50 ton kuru kayısıyı paketleyerek 150 noktaya gönderdi." dedi.

Özcan, kuru kayısının TMO satış noktalarında tüketiciyle buluşmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, bir taraftan kuru kayısı ihracatını artırmak diğer taraftan da ürünün yurt içi tüketimini artırmak gayreti içinde olduklarını ifade etti.

- "Daha uygun fiyata ve daha kaliteli ürün"

Kuru kayısının Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında da tüketiciye sunulmaya başlandığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri şu an yaklaşık 200 noktada hizmet veriyor. Buralarda da kuru kayısıyı tüketicinin damak tadına sunuyoruz. Kuru kayısı sektörü olarak bu market zincirlerinde tüketiciye daha uygun fiyata ve daha kaliteli ürünü sunmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. 2021 yılı ve devamında kuru kayısı tüketimini ülke içinde asgari yüzde 20 artıracak şekilde planlama yapmalıyız. Tüketicinin mutfağında kuru kayısı bulundurarak günlük 5 tane kayısı tüketmesini sağlayacak şekilde yolumuza devam edeceğiz. TMO ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında şu anda kuru kayısı tüketiciye sunuluyor, bundan sonra tüketimi artıracak şekilde yolumuza devam edeceğiz."

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