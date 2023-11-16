Malatya ve Çanakkale'de korkutan depremler! 16 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, az önce deprem mi oldu?

Malatya ve Çanakkale'de korkutan depremler! 16 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, az önce deprem mi oldu?

1 Şurada Paylaş!









Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 16 Kasım Perşembe günü Malatya ve Çanakkale'de peş peşe 3 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06:36'da Çanakkale Biga'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 16 Kasım son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...