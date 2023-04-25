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Malatya ve Gaziantep'te depremler! 25 Nisan son depremler Kandilli ve AFAD tablosu

Son dakika depremler tablosu, özellikle Kahramanmaraş depremi bölgesinde meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle yakından takip ediliyor. Hemen belirtelim ki Malatya ve Gaziantep'te 3.0 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. Öte yandan diğer depremler de Kandilli ve AFAD tarafından kaydediliyor. İşte AFAD ev Kandilli son depremler 25 Nisan tablosu...

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  • Malatya ve Gaziantep'te depremler! 25 Nisan son depremler Kandilli ve AFAD tablosu | Kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

    Son dakika 25 Nisan son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi deprem kuaşğındaki ülkemizde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?  Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden geçen iki ayın ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 
  • Malatya ve Gaziantep'te depremler! 25 Nisan son depremler Kandilli ve AFAD tablosu | Kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

    Son olarak artçı sarsıntıların devam ettiği deprem bölgesinde Malatya ve Gaziantep'te 3.0 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • Malatya ve Gaziantep'te depremler! 25 Nisan son depremler Kandilli ve AFAD tablosu | Kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

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  • Malatya ve Gaziantep'te depremler! 25 Nisan son depremler Kandilli ve AFAD tablosu | Kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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