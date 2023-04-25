Son dakika 25 Nisan son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi deprem kuaşğındaki ülkemizde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu? Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden geçen iki ayın ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.