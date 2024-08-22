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        Malatya'ya şehit ateşi düştü

        KKTC'de vatani görevini yerine getiren 21 yaşındaki Piyade Er Uğurcan Işık, trafik kazasında şehit düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:02
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        Malatya'ya şehit ateşi düştü
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın (21) acı haber Malatya'daki ailesine verildi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akçay- Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker de yaralandı.

        Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

        EVİNE BAYRAK ASILDI

        Şehidin babası Abdullah ile annesi Muazzez Işık'ın oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Uğurcan Işık'ın bekar olduğu ve sabah saatlerinde baba Abdullah Işık ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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