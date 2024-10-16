Malatya'da okullar tatil m, okullar kaç gün tatil? Malatya'da okullar deprem sonrası ne zamana kadar tatil?

TGRT Haber canlı yayınına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise "Kale merkezli 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. Anında kriz merkezinde bir araya geldik. Arkadaşlarımız sahada tarama yapıyor. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Henüz bir şey gelmedi. Taramalarımız devam ediyor. gelen olumsuz bir haber yok henüz. Vatandaşlar sokakta. Biz taramalarımıza devam ediyoruz İnşallah olumsuz bir haber almayız." dedi.