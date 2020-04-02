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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Mart'ta aldığı kararla kente diğer illerden ikamet amaçlı gelen vatandaşların, zaruri haller haricinde 14 gün evde kalmaları gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususu kendilerine anlatılarak, yazılı tebliğ edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, seyahat kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 19 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Mart 2020 tarih ve 2020/20 nolu kararı uyarınca; ilimize diğer illerden ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımıza, zaruri haller haricinde 14 gün evde kalmaları gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususu kendilerine anlatılmış olup bu durum vatandaşlarımıza yazılı olarak tebliğ edilmişti.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucunda; Doğanşehir ilçemizde 1, Arapgir ilçemizde 1, Doğanyol ilçemizde 1, Hekimhan ilçemizde 1, Battalgazi ilçemizde 15 olmak üzere toplam 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır."

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