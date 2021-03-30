2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu´nda Malavi, sahasında Uganda´yı ağırladı. Son maçlar öncesinde gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olan Doğu Afrika ülkesi Malavi, mücadeleyi 15´inci dakikada Richard Mbulu´nun golüyle 1-0 kazanarak 2010 yılının ardından ilk kez Afrika Uluslar Kupası´nda grup aşamasına katılmaya hak kazandı. 11 yıl aranın ardından gelen bu başarı ise Malavi halkında coşkuyla karşılandı. Malavi´nin önemli şehirlerinden biri olan Blantyre´de halk sokaklara dökülerek, çalınan müzik eşliğinde dans etti ve başarıyı doyasıya kutladı.

BAŞARIYI GETİREN GOL ESKİ BİR SUBAYDAN

Malavi´nin Uganda´yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle takımını Afrika Uluslar Kupası´na taşıyan 27 yaşındaki santrfor Richard Mbulu ile ilgili ise önemli bir detay göze çarpıyor. 19 yaşında babasının izinden gitmek için Malavi Silahlı Kuvvetleri´nde yazılan Mbulu, eski bir subay olarak orduda görevini tamamladı. Richard Mbulu şu anda Güney Afrika Ligi ekiplerinden Baroka FC forması giyiyor.