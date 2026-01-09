Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.