        Mali: 0 - Senegal: 1 | MAÇ SONUCU (Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal yarı finalde) - Futbol Haberleri

        Mali: 0 - Senegal: 1 | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 09.01.2026 - 22:11
        Senegal yarı finalde!
        Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.

        Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

        Maçın tek golü, 27. dakikada Iliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

        Senegal'de Ismail Jakobs maçta süre almazken Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada oyuna alındı.

        Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

