        Haberler Spor Futbol Mali: 3 - Tunus: 2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Mali: 3 - Tunus: 2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        Mali, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada Tunus'u seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mali'ye turu getiren penaltı golünü Beşiktaşlı El Bilal Toure kaydetti. Mali, çeyrek finalde Senegal ile kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 04.01.2026 - 01:25 Güncelleme: 04.01.2026 - 01:25
        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında Tunus’u 3-2 yenen Mali, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Normal sürede Tunus’un golü 88’inci dakikada Firas Chaouat’tan gelirken, Mali’nin golünü ise 90+7’nci dakikada penaltıdan Lassine Sinayoko kaydetti.

        Karşılaşmanın 26’ncı dakikasında Mali’de Woyo Coulibaly, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Öte yandan Mali’de karşılaşmaya yedek soyunan Fenerbahçeli Dorgeles Nene 57’nci dakikada ve Beşiktaşlı El Bilal Toure ise 90+2’nci dakikada oyuna dahil oldu. Seri penaltı atışlarında Nene direği geçemezken, El Bilal Toure ise turu getiren golü kaydetti.

        Bu sonucun ardından Mali, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal’in rakibi oldu.

