Mali konularda devlere parmak ısırtıyorlar

Süper Lig kulüplerinin borçlarının TFF ve TBB'nin ortak projesi ile yeniden yapılandırılması büyük ses getirirken Spor Toto Süper Lig'deki 18 kulüp arasında borçsuz durumda sadece Kasımpaşa, Göztepe, Demir Grup Sivas ve Medipol Başakşehir'in olması dikkat çekmişti. Mali durumları ile Türk futboluna örnek olan bu 4 kulübün başarısını sizler için araştırdık...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırması yönündeki projesinin detayları önceki gün belli oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, futbolda devrim olarak adlandırılan projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Buna göre Süper Lig'deki kulüplerin artık sürdürülemez hale gelen borçları yeniden yapılandırılacak ve bir anlamda futbola can suyu verilecek.

TFF'DEN DÖRT KULÜBE ÖDÜL VE TEŞVİK!



Demirören ve Aydın, açıklamaları sırasında çok az borcu bulunan ya da borçsuz durumdaki Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor için ise ayrı parantez açtı. Demirören, Türk futboluna mali anlamda örnek olan bu 4 kulübe de teşvik ve ödüllendirme yoluna gideceklerini açıkladı. Demirören, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bu konuda teklif götüreceklerini kaydetti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Şu an borcu olmayan ya da borcunu zamanında ödemiş Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe gibi kulüpler var. Çok az borçla veya sıfır borçla gidiyorlar. Sayın Berat Bakan'la da (Albayrak) konuşacağız, bu kulüplere bir teşvik, ödüllendirme yapalım.

Bu açıklama sonrasında ise tüm gözler de bu dört kulübe çevrildi. Dört kulübün de bu noktadaki en büyük başarısı transferde olurken tesisleşme konusunda da oldukça önemli adımlar atıyorlar. İşte Türk futbolunun göz bebeği konumunda bulunan Kasımpaşa, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in başarı sırları...





KASIMPAŞA: SON DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI

Süper Lig'e 2012-2013 sezonunda geri dönen Kasımpaşa, o tarihten bu yana istikrarlı mali görüntüsüyle dikkat çeken kulüplerin başında geldi. Paşa'nın bu başarısında doğru kurumsallaşma ve başarılı transfer politikası öne çıktı. Zira Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda 7.5 milyon Euro civarında bir harcama yapan Lacivert-Beyazlılar, sonrasında ise düşük maliyete transfer ettiği oyuncuları yüksek fiyatlarla satarak denk bütçelerini korudu.

Paşa, şu anda ise Trezeguet ve Mbaye Diagne gibi yıldızlarıyla adından söz ettiriyor. Çin'den geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz alınan Diagne, geldiği günden bu yana Süper Lig'i kasıp kavururken, açık ara gol krallığına koşuyor. Yine geçen sezon kiralanıp futboluyla herkesi büyüleyen ve 2 milyon Euro bedelle bonservisi alınan Trezeguet de Kasımpaşa'nın devlerin radarında olan yıldızlarından diğeri...