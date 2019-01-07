Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projeyi a Spor'da canlı yayında anlattı. Futbol kulüplerinin 15 finans kuruluşuna borcu bulunduğuna dikkat çeken Aydın, yeniden yapılandırmayla kulüplere para vermeyeceklerini belirtti.

TFF Başkanı Demirören projeyle ilgili detay verirken söz konusu yeniden yapılandırmanın Türk futbolunda 'Dört büyükler' olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kurtarma operasyonu olmadığını dile getirdi. Kulüplerin sürdürülebilir kredibilitesi kalmadığını söyleyen Demirören, şu anda borcu bulunmayan Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Göztepe gibi kulüplere de ayrı parantez açtı.

"SAYIN BERAT BAKAN'LA DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Demirören şu an borcu olmayan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe gibi kulüplere bir teşvik, ödüllendirmek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teklif götüreceklerini de aktardı. Demirören, "Şu an borcu olmayan ya da borcunu zamanında ödemiş Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe gibi kulüpler var. Çok az borçla veya sıfır borçla gidiyorlar. Sayın Berat Bakan'la da konuşacağız, bu kulüplere bir teşvik, ödüllendirme yapalım. Ama bu demek değildir ki bu kulüpler yarın borçlanmayacak. Bu cezalandırma sistemi borçları bütçesine uymayanlar için uygulanacak. 4 büyük kulübümüz de artık ulusal sisteme gireceğinden, 'Ben Türkiye'de şampiyon olup, UEFA'ya gitmeyeyim' diye bir şey olmayacak. Öyle bir lüksümüz yok artık." ifadelerini kullandı.

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